Asl To4, i sindaci vogliono un nuovo direttore generale. E’ proprio per questo motivo che giovedì 13 agosto i primi cittadini del territorio si sono ritrovati in una riunione.

Asl To4, la pandemia ha mostrato le sue fragilità

La pandemia da Coronavirus ha fatto insorgere vecchie e nuove fragilità, connesse fra di loro, nella gestione sanità. Il ruolo di coordinamento delle politiche territoriali a carico delle Amministrazioni comunali e dei Sindaci, in particolare modo, ha messo in luce quanto anche nella gestione della sanità, competenza non direttamente affidata a loro, debba essere tenuta in debito conto le loro indicazioni, in quanto espressione diretta dei territori e primi conoscitori delle problematiche specifiche.

I sindaci uniti

All’interno del grande territorio di competenza dell’ASL TO4, spesso composto da interessi eterogenei, risulta essere cruciale pertanto il rapporto tra la Direzione generale dell’Azienda Sanitaria ed i Sindaci. L’emergenza ci ha insegnato che uno stretto rapporto, basato su relazioni stabili e proficue, può solo giovare alla gestione sanitaria e alla salute delle persone.

I Sindaci dei Distretti di Chivasso-San Mauro e Settimo Torinese, su impulso dei Sindaci di Chivasso, Settimo Torinese e Crescentino, si sono ritrovati nella mattinata di giovedì 13 agosto a Chivasso per avviare un percorso di dialogo e rafforzamento delle loro rete di collaborazione.

Durante la prima ondata di contagi nessuno era preparato a un’emergenza tale, e proprio per questo occorre fare tesoro di quell’esperienza per fare meglio. Il primo modo è proprio avviare e consolidare un costante coordinamento fra sindaci e azienda sanitaria per quanto concerne la condivisione delle misure di contenimento dei contagi, i protocolli, i controlli e la gestione delle strutture e dei servizi.

La volontà è di avere un nuovo direttore generale

In questa prospettiva i Sindaci dei Distretti di Chivasso-San Mauro e Settimo Torinese vogliono ribadire quanto sia fondamentale, in questo momento storico, la nomina del nuovo Direttore Generale:

Non è nostro interesse interferire nel processo di nomina, che è di stretta competenza della Regione, ma ci preme sottolineare quanto sia importante che la voce del territorio venga ascoltata.

Abbiamo di fronte un autunno che ha bisogno di una pianificazione puntuale per la gestione della pandemia, non c’è tempo da perdere.

Questa ASL, e soprattutto questi distretti, hanno bisogno di una sanità equamente distribuita.

L’Ospedale di Chivasso deve essere il fulcro centrale imprescindibile per organizzare le politiche sanitarie di territorio, intorno alle quali gravitano l’Ospedale di Settimo Torinese ed una gestione migliore della sanità di prossimità, che non deve abbandonare i territori più piccoli, anzi deve riappropriarsene.

È indispensabile un ampliamento dei reparti e dei servizi essenziali negli Ospedali di Chivasso e Settimo ed un rafforzamento della rete di ambulatori territoriali.

Tutto ciò potrà essere garantito solo da un manager super partes, che sia garante dei rapporti e dell’equità tra i tre grandi territori di questa Azienda sanitaria: chivassese-settimese, ciriacese e eporediese-canavese e che lavori con impegno e dedizione.

Noi Sindaci ci siamo e continueremo a lavorare per rafforzare la nostra rete di rapporti che crediamo debba essere alla base di un buon funzionamento della nostra Azienda Sanitaria.