Asl To4, Luigi Vercellino oggi (venerdì 28 agosto 2020) è stato nominato Commissario. In passato ha rivestito l’incarico di Direttore Amministrativo presso l’Asl To1 e recentemente anche all’Asl di Alessandria.

Asl To4, nominato il Commissario

L’Asl To4, che comprende i territori di Ciriè, Chivasso, Cuorgnè e Ivrea, sarà guidata da Luigi Vercellino. Laureato in Economia e Commercio, specializzato in Management per la Sanità presso la SDA Bocconi, Vercellino ha rivestito l’incarico di Direttore Amministrativo presso l’Asl To1 e recentemente anche all’Asl di Alessandria, oltre a numerosi incarichi libero professionali nell’ambito della consulenza gestionale ed operativa.

