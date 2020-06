Asl, un’impresa prenotare telefonicamente gli esami

Prenotare un esame da quando è stato istituito il centralino unico è una vera e propria odissea. «Gli operatori sono tutti occupati, si prega di richiamare più tardi o di prenotare al sito www.aslto4.piemonte.it».

Asl, un’impresa prenotare telefonicamente

Prenotare un esame da quando è stato istituito il centralino unico è una vera e propria odissea. «Gli operatori sono tutti occupati, si prega di richiamare più tardi o di prenotare al sito www.aslto4.piemonte.it». E’ questo il ritornello che si sente quando appunto si vuole prenotare un esame del sangue. Praticamente impossibile parlare con gli operatori, a meno che non si venga baciati dalla dea bendata e si trovi miracolosamente libero. Ma questa è l’eccezione , la regola è classico «tu …tu.. tu».

E questo da quando l’emergenza Covid19 ha rivoluzionato gli accessi alle strutture sanitarie, e, con essi, esami e visite.

Il caso

Da lunedì 8 giugno, infatti, chi ha bisogno di fare un prelievo deve prenotarle telefonando al numero 0125/414012. Numero che fa capo alla sede dell’Asl To4 di Ivrea che raccoglie e smista le richieste. Lo scopo della prenotazione è evitare che si formino assembramenti. Peccato che, come detto, sia quasi impossibile trovare un operatore all’altro capo del filo. E più di un cittadino si è rivolto alla redazione del giornale per segnare la problematica. Abbiamo cercato di avere una risposta dall’Asl che però spende poche parole sulla criticità riscontrata da molti utenti e l’unica raccomandazione è quella di prenotare attraverso il portale internet. «In questi primi giorni di prenotazione – commentano dall’azienda -, il numero di chiamate è stato molto elevato, anche per richiedere informazioni sul servizio.

Si presume che questi numeri si abbassino nel prossimo futuro, in modo inversamente proporzionale all’utilizzo della modalità online.

Nuovi operatori

Nel frattempo, l’Azienda ha acquisito due nuovi operatori per il call center telefonico, che sono entrati in servizio lunedì 15 giugno e che si aggiungono ai tre iniziali. Si ribadisce che la prenotazione online dell’accesso ai Centri Prelievo è molto semplice».