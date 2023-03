Autobus bloccato in via Cavour, traffico in tilt

Il traffico è in tilt a Chivasso, più precisamente nel quartiere del Borgo Vercelli, oggi (lunedì 6 marzo 2023) a causa di un autobus in panne.

Autobus bloccato in via Cavour

Un autobus della Gtt diretto al Movicentro di Chivasso è bloccato in via Cavour a causa di un guasto tecnico che non gli permette di proseguire il viaggio o anche solo di liberare la carreggiata.

Traffico in tilt

Dunque nel quartiere del Borgo Vercelli si stanno registrando disagi al traffico.

Sul posto la polizia locale sta cercando di deviare il traffico su viale Vittorio Veneto.