Autostrade, un weekend da bollino rosso

Viabilità Italia si è riunita in vista dell'inizio del prossimo fine settimana del 19-21 agosto, nel quale si prevedono volumi di traffico particolarmente intensi a causa dei primi rientri dei vacanzieri: bollino rosso dal pomeriggio di venerdì 19 agosto e per tutto il fine settimana, con limitazione della circolazione dei mezzi pesanti nella giornata di sabato 20 agosto (dalle 8 alle 16) e di domenica 21 agosto (dalle 7 alle 22).

Le informazioni in tempo reale

Viabilità Italia sarà attiva per il monitoraggio del traffico per tutto il periodo estivo per dare tempestivamente all’utenza comunicati stampa su eventuali criticità al traffico stradale e ferroviario e limitare così i disagi.

Viabilità Italia ha messo a disposizione dei documenti consultabili sul sito www.poliziadistato.it, tra cui il calendario delle giornate del mese di luglio, agosto e dei primi due fine settimana di settembre, ove sono indicate le previsioni di traffico ed i divieti di circolazione dei veicoli di portata superiore alle 7.5 tonnellate.

L'impegno della Polizia di Stato

Sul sito della Polizia nella "finestra" Viabilità Italia sono presenti anche le indicazioni sui cantieri di Anas (quelli "chiusi" per l'estate e quelli invece dove ancora sono presenti operai e lavori) e anche aggiornamenti sul traffico ferroviario.

Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. viaggiare informati (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I..

Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l'applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148.

Informazioni in tempo reale sulla rete autostradale in concessione, sulle condizioni di viabilità e del traffico sono poi disponibili sui canali attivati dalle singole Società concessionarie (siti internet, numeri dedicati, app) e attraverso il sito www.aiscat.it