Avvocato muore facendo jogging al parco

Tragedia al parco, muore facendo jogging. La vittima è il settimese Luca Zambelli, noto avvocato del foro di Torino.

Tragedia al parco

Luca Zambelli è stato colto da un malore fatale mentre si stata tenendo in forma facendo jogging. Come riportano i colleghi di PrimaTorino.it la tragedia è avvenuta nella giornata di domenica 10 gennaio 2021 al parco del Valentino, a Torino.

La polemica sull’ambulanza

C’è di più: si è innescata una polemica perché l’autoambulanza inviata sul posto per soccorrere Zambelli ha accusato un ritardo, dovuto alla presenza di dissuasori per il traffico. Certo un parco dev’essere interdetto alle auto, cosicché pedoni e runners possano girare tranquillamente, ma in caso di emergenza? Non dovrebbe essere consentito in modo rapido e lesto l’ingresso alle ambulanze? Certo che sì, ma qualcuno accusa. Anche perché sembra proprio che la lettiga sia giunta tempestivamente sul posto, circa una decina di minuti dopo la chiamata, ma la presenza dei dissuasori avrebbe poi ritardato l’intervento dei soccorritori. La Procura di Torino sta valutando se esistano responsabilità oggettive per quanto accaduto e se sia il caso di avviare un’indagine in merito.

I soccorsi

Alcuni testimoni, pure loro runners, si sarebbero accorti del malessere dell’uomo telefonando subito al numero di emergenza del 118. Purtroppo l’ambulanza è rimasta bloccata a lungo dai dissuasori del parco, che non sono scesi tempestivamente ed hanno quindi continuato ad impedire l’accesso alla lettiga. Una pattuglia della Guardia di Finanza, lì sul posto per caso, ha cercato di aiutare i soccorritori a raggiungere il luogo dell’intervento facendoli salire sull’auto di servizio. Sul posto è poi intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri. Da notare che nel Parco del Valentino non ci sono defibrillatori pubblici. L’improvvisa scomparsa del noto avvocato ha gettato chi lo conosceva nello sconforto.