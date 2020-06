Questa mattina, venerdì 12 giugno 2020, in via generale Dalla Chiesa a Mappano una bambina di 9 anni mentre giocava in strada è stata aggredita a morsi da due cani.

Bambina aggredita da due cani

Questa mattina, venerdì 12 giugno 2020, in via generale Dalla Chiesa a Mappano una bambina di 9 anni mentre giocava in strada è stata aggredita a morsi da due cani di proprietà di un vicino di casa che ha inavvertitamente lasciato aperta la porta. La piccola ha riportato gravi ferite alla guancia destra e al fianco sinistro.

I soccorsi

Immediata la chiamata al 112, sul posto è giunto il personale medico della Croce Verde di Borgaro l’elisoccorso del 118. La piccola è stata trasferita in codice giallo al Regina Margherita di Torino.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Leini guidati dal luogotenente Ivan Pira.

Padrone denunciato

Il padrone dei cani, due pastori tedeschi meticci, è stato denunciato per malgoverno di animali. I due cani sono stati sequestrati e affidati al canile “Oasi per un amico” di Settimo Torinese.