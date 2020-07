Bambino perde le mani in un mezzo agricolo a Mezzi Po. Il piccolo è stato immediatamente soccorso dai mezzi del 118 ed elitrasportato al Regina Margherita.

Bambino perde le mani in un mezzo agricolo

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente avvenuto alle 18 circa di ieri, venerdì 17 luglio 2020 a Mezzi Po. Un bambino, secondo le prime testimonianze, sarebbe caduto sotto il trattorino tagliaerba in quel momento in funzione.

I soccorsi

Immediati i soccorsi al bambino, di 2 anni e mezzo. Sul posto son intervenuti i sanitari del 118 ed è atterrato l’elisoccorso che ha trasportato il piccolo all’ospedale pediatrico Regina Margherita, di Torino.

Amputata una mano

Nell’incidente, il bambino ha subito l’amputazione di una mano e il ferimento in modo grave dell’altra.

GUARDA LE FOTO SU PRIMASETTIMO.IT