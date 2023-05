Bici e attrezzi da lavoro rubati, c'è qualcosa di vostro? LE FOTO

I Carabinieri della Stazione di Crescentino, nel corso delle proprie attività di contrasto alla criminalità predatoria, hanno rinvenuto un cospicuo

Bici e attrezzi da lavoro rubati

I Carabinieri della Stazione di Crescentino, nel corso delle proprie attività di contrasto alla criminalità predatoria, hanno rinvenuto un cospicuo

quantitativo di oggetti, per lo più attrezzi da lavoro e biciclette, tra cui taluni anche di valore economico piuttosto rilevante, presumibilmente oggetto di vari furti commessi in Piemonte in tempi recenti.

Alcuni di questi beni sono già stati restituiti ai relativi proprietari, ma ne rimane ancora un numero non indifferente in attesa di essere riconosciuto

dalle vittime dei relativi furti.

C'è qualcosa di vostro?

Chi contattare

Chi dovesse riconoscere i propri oggetti, può rivolgersi alla Stazione Carabinieri di Crescentino (0161-843134), o ad un qualsiasi altro Comando

dell'Arma sul territorio.