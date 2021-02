Bloccati alla dogana 370 monopattini elettrici non idonei

Bloccati alla dogana di Torino 370 monopattini elettrici: importanti da un’azienda torinese che è stata multata. Come riporta PrimaTorino.it

I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli-ADM di Torino hanno bloccato l’importazione da parte di una azienda torinese di 370 monopattini per un valore complessivo di 36.000 dollari.

Privi di informazioni sullo smaltimento

I monopattini erano privi delle informazioni concernenti l’obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e di effettuare per detti rifiuti, la raccolta differenziata; inoltre, alla data di emissione della Dichiarazione Doganale l’importatore non risultava iscritto al Registro Nazionale AEE (Registro Apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Società multata

I funzionari ADM hanno prescritto alla società importatrice di provvedere all’etichettatura della merce, sottoposta al regime di Vincolo Doganale, mediante apposizione di etichette adesive non rimovibili con l’indicazione delle istruzioni per la rimozione senza pericolo della batteria dei monopattini elettrici. Alla società importatrice è stata notificata una sanzione complessiva per un importo che va da 64.000 euro a 210.000 euro relativa a varie violazioni in materia di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.