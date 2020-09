Blocco di cemento da 500 chili su un piede: operaio al Cto. Grave trauma per un operaio al lavoro in un cantiere di Settimo Torinese.

Blocco di cemento da 500 chili su un piede

Un operaio del Vercellese è finito al Cto di Torino a seguito di un incidente che poteva anche finire molto peggio. L’uomo, un 59enne di Borgo d’Ale, è stato colpito da un blocco di cemento di 500 chili che si sarebbe sganciato da una gru, finendogli su un piede. Il fatto è avvenuto all’interno del magazzino a ridosso di un cantiere edile a Settimo Torinese.

I soccorsi

Il 59enne è stato soccorso e trasportato con l’elicottero al Cto di Torino. Ha una brutta frattura al calcagno ma per fortuna non è in pericolo di vita. La prognosi è comunque di quelle serie: 90 giorni. Sul posto dell’incidente i carabinieri e i funzionari dello Spresal.