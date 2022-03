TORRAZZA PIEMONTE

Gli utenti hanno contattato Smat: «Si tratta di arretrati»

Bollette dell’acqua da capogiro

Come è accaduto a molti abitanti di Verolengo e Foglizzo, anche nelle buche delle lettere dei residenti di Torrazza Piemonte sono giunte le fatture erogate da Smat per la fornitura dei servizi idrici. E questa non sarebbe certamente una notizia se non fosse che, rispetto al passato, questa bollette sono da capogiro. E non per gli aumenti che in queste settimane stanno rivoluzionando la vita di molte persone, ma a causa degli arretrati inseriti per il servizio di depurazione.

Infatti, proprio come avevano segnalato i residenti di Verolengo e Foglizzo, gli aumenti sono legati ad un conguaglio dal 2019 ad oggi, dunque i costi sono molto elevati.

Sono arretrati

La rimostranza, da parte di alcuni utenti, è giunta anche alla nostra redazione: «Si tratta di arretrati che Smat ci ha riferito che dobbiamo pagare perché si tratta di un servizio di cui abbiamo goduto. Non possono, infatti, stralciare quella quota e farci pagare solamente da quest’anno. E’ comunque un aggravio non indifferente in questo momento già di grande difficoltà dove tutto sta aumentando, anche i beni di prima necessità.

Chiederemo di poter rateizzare la somma, impossibile pensare di pagare tutto in un’unica rata».