Boom di contagi in paese, i positivi sono 94

Boom di contagi in paese a Saluggia, i positivi sono 94. Cinque cittadini sono invece in ospedale.

I dati forniti dal sistema di monitoraggio regionale ieri, venerdì 26 marzo 2021 relativamente alla pandemia SARS-CoV2 (COVID19) nel Comune di Saluggia purtroppo non sono confortanti.

Il primo cittadino Firmino Barberis spiega:

I concittadini residenti nel nostro Comune attualmente positivi sono 94 in quarantena e/o isolamento presso il proprio domicilio privato a Saluggia e Sant’Antonino inoltre 5 sono ricoverati in struttura ospedaliera.

Sono 20 invece le persone, al momento non segnalate positive, che si trovano in quarantena/isolamento fiduciario presso il proprio domicilio mentre 40 sono quelle in quarantena e/o in isolamento domiciliare in attesa dell’esito dei tamponi.

Questa situazione di contagi è preoccupante e non è mai stata rilevata neanche nella prima ondata della pandemia (marzo-maggio 2020).

L’invito a noi tutti è di essere prudenti e a mettere in pratica le raccomandazioni che ci sono consigliate: mascherina, distanza sociale, lavare frequentemente le mani e arieggiare le nostre case più volte al giorno.