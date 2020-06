Calendario Maya: la fine del mondo sarà fra qualche giorno

Secondo una bizzarra teoria la fine del mondo è prevista per.. domenica. Questo in base a una rilettura del calendario Maya che circola in rete.

Calendario Maya

Per i complottisti l’Apocalisse prevista nella profezia Maya per il 21 dicembre 2012, in realtà slitterebbe al 21 giugno 2020. La causa andrebbe ricercata in un errore di lettura del calendario gregoriano, introdotto nel 1582 per sostituire quello giuliano. Con il cambio, sarebbero stati “persi” alcuni giorni all’anno, 11 per la precisione, che sommati tra loro danno otto anni di scarto.

Lo “scienziato”

“Secondo il calendario Giuliano, tecnicamente siamo adesso nel 2012″, ha scritto lo scienziato Paolo Tagaloguin in una serie di tweet poi eliminati. Il profilo dell’uomo, tra l’altro, è stato poi cancellato da Twitter facendo dunque pensare a una gigantesca fake news.

Non è la prima volta che viene annunciata la fine del mondo, né probabilmente sarà l’ultima.

Negli anni 2000, 2003, 2006 e 2012, tra gli altri, è stata sostenuta la fine dei nostri giorni, eppure, come direbbe Vasco Rossi “Noi siamo ancora qua”.

E già che siamo in argomento..