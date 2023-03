Un camion è rimasto incastrato intorno alle 13 di oggi, martedì 21 marzo 2013, sulla strada 458 a San Sebastiano da Po.

Camion incastrato sulla ex Sp 458

Un camion che trasportava foraggio è rimasto incastrato sulla ex Sp 458 in località Rottenga a San Sebastiano da Po, sulla strada per Casalborgone. Il mezzo pesante era diretto in un'azienda agricola di San Sebastiano da Po per consegnare il carico. Sul posto sono giunti gli agenti di Polizia Locale di San Sebastiano da Po e i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Torino. Alle 16.30 le operazioni per rimuovere il mezzo in sicurezza, dalla carreggiata, sono ancora in corso.