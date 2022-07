Camion si ribalta sulla strada per Montanaro: in atto il recupero del carico LE FOTO

Un mezzo articolato, contenente delle vernici, si è ribaltato, intorno alle 15 di oggi, giovedì 28 luglio 2022. Per fortuna l'autista del mezzo è illeso.

Camion di vernici si ribalta

Un camion che trasporta vernici si è ribaltato nel pomeriggio di oggi sulla Sp 82 in via Montanaro. Il mezzo che viaggiava in direzione Chivasso si è ribaltato sul lato destro finendo la sua corsa sulle sterpaglie. Il conducente del mezzo non ha per fortuna riportato conseguenze dall'incidente.

I soccorsi

ore 18: Attualmente si sta procedendo con il trasferimento del carico presente nel camion su un altro autocarro, quindi le autogru proveranno a rimettere in strada il bilico. Sulla strada interessata dall'intervento i mezzi continuiamo a viaggiare con il unico alternato. Gli agenti della Polizia Locale di Chivasso stanno regolamentando il traffico. Previsti disagi alla circolazione almeno fino alle 20.