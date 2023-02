Un cane è stato salvato questa mattina, sabato 18 febbraio 2023 dopo essere caduto nel canale Cimena a San Raffaele Cimena.

Cane caduto nel canale Cimena, salvato dai Vigili del Fuoco

Un cane questa mattina è caduto nel canale Cimena sul territorio di San Raffale Cimena. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Torino Stura, il cane stato tratto in salvo grazie all'elicottero Drago. Il cane è in buone condizioni. Non si tratta del primo salvataggio di animali in questo canale. Infatti, nel corso degli anni, i Vigili del Fuoco sono intervenuti molte volte per portare in salvo animali come cani, cinghiali e caprioli che caduti nel canale non sono più riusciti a risalire a causa delle pareti molto scoscese.