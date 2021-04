Cantieri stradali tra Crescentino e Saluggia LE FOTO

Dopo la chiusura delle bitumature in centro a Cigliano la scorsa settimana si procede velocemente a Crescentino, sulla rotatoria SP 31 bis e poi a San Genuario lungo la SP 85 ed a Palazzolo lungo la SP 122.

“Il bel tempo e l’atteso rialzo termico che finalmente permette le bitumature – commenta in una nota il vice presidente con delega alla viabilità Pier Mauro Andorno – ha permesso di riprendere il filo di tutte le opere in cantiere. Oltre alla rotatoria di Crescentino sono ripartiti i lavori anche a Saluggia, dove stiamo costruendo la

rotatoria in favore dell’intenso traffico veicolare per l’ingresso al polo biomedicale”.