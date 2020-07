Caos autostrade liguri: il 21 luglio la protesta a Montecitorio

Caos autostrade liguri: il 21 luglio la protesta di fronte a Montecitorio a Roma. L’iniziativa è promossa da Forza Italia Liguria.

Caos autostrade liguri

E’ un vero caos quello che si registra sulle autostrade liguri in queste settimane. Un problema che non interessa solo i residenti di questa regione ma anche del Piemonte perché sono molti coloro che affrontare ore e ore di viaggio, in coda, per raggiungere le località balneari.

La protezione

E il 21 luglio si svolgerà una manifestazione a Roma, di fronte a Montecitorio, per chiedere la revisione del piano di manutenzioni e chiusure autostradali in Liguria e per sollecitare la realizzazione delle infrastrutture strategiche per la regione come spiegano i colleghi di PrimaLaRiviera.it. L’iniziativa è promossa da Forza Italia Liguria, col coordinatore regionale Carlo Bagnasco, i parlamentari azzurri Roberto Bagnasco, Roberto Cassinelli e Giorgio Mulè e il capogruppo in Regione Claudio Muzio. Saranno presenti, oltre a iscritti e militanti del partito, anche diversi amministratori locali dei Comuni liguri.