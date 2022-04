il caso

Il servizio mensa non ha mai subito interruzioni nelle scuole di Torrazza così come a Villareggia e Mazzè, ma i problemi c’erano e anche molti. E questi hanno portato i tre sindaci a decidere di risolvere il contratto d’appalto con la ditta e procedere con l’individuazione della nuova società.

Caos mensa, da mercoledì una nuova ditta

«Quando si lavora con gli altri Comuni, si ottengono sempre importanti risultati e questo è uno dei casi - spiega il sindaco Massimo Rozzino - Quando ci siamo trovati di fronte alle difficoltà, abbiamo immediatamente cercato di tutelare il servizio che come Comuni fornivamo alle famiglie dei nostri studenti. Dunque abbiamo deciso di acquistare le derrate alimentari per procedere con il servizio.

Intanto, mentre il servizio proseguiva, abbiamo avviato la risoluzione del contratto e la stipula del nuovo accordo con la società Elior Ristorazione. Un’azienda che per la prima volta servirà il pranzo agli studenti mercoledì 20 aprile, primo giorno dal rientro dalla vacanze di Pasqua. Inoltre, sempre grazie alla collaborazione tra enti, Elior assorbirà tutti i dipendenti che oggi lavorano nelle nostre mense, dunque nessuno verrà lasciato a casa.

Siamo arrivati a questa soluzione in maniera serena, senza creare problemi e disagi all’utenza».

Disagi segnalati dalla Commissione

Una situazione difficile quella che si è vissuta segnalata anche dalla Commissione mensa attraverso i verbali nei quali venivano segnalati gravi disservizi nella gestione del servizio.

Dunque dopo le vacanze si aprirà un nuovo servizio con una ditta che già opera nel circondario.