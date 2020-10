Caos tamponi, fino a più di due ore di coda in auto per il test

Tantissime le proteste dei cittadini del territorio per le lunghe attese e code per effettuare il tampone presso il punto allestito dall’Asl To4 all’Ospedale Civico di Settimo Torinese.

Fino a due ore di coda per effettuare un tampone

Crescono nelle ultime ore i malumori per le lunghe attese prima di accedere all’hotspot che l’Asl To4 ha allestito nel parcheggio dell’ospedale civico di Settimo Torinese.

Anche nella mattinata di oggi, venerdì 9 ottobre, le code sono state quasi interminabili. Un lungo serpentone di auto incolonnate, da via San Mauro e verso l’accesso all’ospedale, che ha in più occasioni congestionato il traffico, soprattutto in prossimità della rotonda di via San Mauro. Tanto da richiedere l’intervento della Polizia Municipale che ha consentito l’accesso a via Santa Cristina soltanto per chi si doveva recare a effettuare il test al punto drive-through.

LEGGI ANCHE: Covid19, da lunedì 12 ottobre i tamponi si faranno a Chivasso “È assurdo – lamentano le persone in coda -, siamo in coda da oltre un’ora e non siamo ancora riusciti ad arrivare nel parcheggio dell’ospedale”. “Ci siamo presentati prima dell’orario di apertura, ma evidentemente non siamo stati gli unici, vista la grande coda che ci siamo trovati di fronte”, fa eco qualcuno.

“Speriamo di riuscire ad accedere al punto per i tamponi entro l’orario di chiusura della postazione, altrimenti abbiamo trascorso una mattinata in coda per nulla”.

GUARDA LE FOTO SU PRIMASETTIMO.IT