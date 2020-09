Cede la trave cui si era appesa per farsi scattare una foto, morta una donna

Cede la trave cui si era appesa per farsi scattare una foto dal compagno. Vittima una donna originaria di Settimo Torinese che si trovava in Toscana in vacanza.

Cede la trave cui si era appesa per farsi scattare una foto

Una donna di 43 anni, di cui non sono state ancora rese note le generalità ma che sarebbe originaria di Settimo Torinese, è morta nella tarda mattinata di oggi, domenica 6 settembre 2020, a Tirrenia, sul litorale toscano. Una tragedia che si è consumata, secondo quanto si apprende in questi primi momenti, mentre la donna era in posa per uno scatto ricordo delle sue vacanze insieme al compagno.

E’ morta

Secondo le prime ricostruzioni, ancora frammentarie, la donna si sarebbe appesa a una trave per farsi immortalare dal compagno, un uomo residente a Firenze con cui trascorreva le vacanze, in uno scatto ricordo dalla località vacanziera. All’improvviso però la trave si sarebbe spezzata e la caduta al suolo non avrebbe lasciato scampo alla donna.

SEGUI GLI AGGIORNAMENTI SU PRIMASETTIMO.IT