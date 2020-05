Centro prelievi dell’Asl To4, da giugno su prenotazione. Le nuove direttive per contenere la diffusione del Coronavirus Covid-19.

Centro prelievi dell’Asl To4, nuove direttive

Per contribuire a contenere la diffusione del Covid-19, e quindi per evitare assembramenti, è necessario cambiare le modalità di accesso ai Centri Prelievo dell’ASL, che non possono più essere ad accesso diretto (senza prenotazione).

Servizio su prenotazione

Da lunedì 1° giugno, con riferimento agli accessi che avverranno a partire da lunedì 8 giugno, sarà necessaria la prenotazione della data e dell’ora di esecuzione del prelievo.

I contatti

Prenotazione che può avvenire telefonicamente (al numero 0125 414012, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17) o online (tramite la sezione “Servizi online” della home page del sito internet www.aslto4.piemonte.it o tramite l’app gratuita “TuttaSalute A.S.L. TO4”, che è già disponibile per il sistema Android e che lo sarà a breve per iOS). Nella prima settimana, dal 1° al 5 giugno, si può prenotare l’accesso per la settimana successiva. A partire da lunedì 8 giugno, si prenota per i cinque giorni successivi e non sono più permessi gli accessi senza prenotazione.