Cercatore di funghi precipita nel bosco

Nella giornata di ieri, venerdì 11 giugno 2021, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti nel territorio del comune di Caprie dove un cercatore di funghi è precipitato nel bosco.

Eliambulanza e squadre a terra

Lui stesso ha effettuato la chiamata senza riuscire a dare indicazioni precise sulla sua localizzazione. Sul posto è stata inviata l'eliambulanza 118 che, a causa della fitta vegetazione, non riusciva a individuare l'infortunato. Contemporaneamente sono state attivate le squadre a terra che sono riuscite a trovare l'infortunato e a fornire indicazioni per lo sbarco dell'equipe a bordo dell'elicottero.

In ospedale con un politrauma

L'uomo è stato stabilizzato e imbarellato, in seguito trasportato in una radura per il recupero a bordo del velivolo tramite verricello. Infine è stato trasferito in ospedale con un politrauma.