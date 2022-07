Luca Gatti, è morto improvvisamente lasciando la sua famiglia e le numerose persone che lo conoscevano sotto choc.

Chivassese sotto choc per la morte di un papà speciale

La tragica notizia della morte del 51enne Luca Gatti si è diffusa in queste ore a Chivasso e nei paesi limitrofi dove era molto conosciuto. Luca è stato ritrovato senza vita nel suo letto, ieri giovedì 30 giugno 2022, colpito da un improvviso malore che gli è stato fatale. Attualmente viveva a Chivasso dove aveva anche trascorso la sua infanzia, ma era originario di Guagnano in provincia di Lecce (paese in cui ha vissuto per una decina tra metà degli Anni Ottanta e metà degli Anno Novanta). Luca era molto conosciuto sia a Chivasso che nei paesi limitrofi. La notizia della sua scomparsa è giunta anche nel suo paese d'origine dove aveva anche numerosi amici che lo ricordano con parole di grande ammirazione. Luca era papà di quattro figli avuti con la quarantacinquenne di Brandizzo, Martina Zucco. Di professione autista presso l’impianto di trasformazione rifiuti di Collegno.

L'ultimo saluto

Domani, sabato 2 luglio alle 15 sarà dato l'ultimo saluto a Luca Gatti, presso il Tempio Crematorio di Mappano.