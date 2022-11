Un gatto incastrato nel vano motore di un’auto parcheggiata in viale Cavour a Chivasso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Chivasso e la Polizia Locale.

Chivasso, gatto incastrato nel vano motore di un'auto

Un gatto questa mattina, mercoledì 9 novembre 2022, si è rifugiato nel vano motore di una Fiat Punto parcheggiata in viale Cavour a Chivasso. Fortunatamente, il miagolio del gatto ha fatto scattare l'allarme e così sono stati subito chiamati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Chivasso e la Polizia Locale.

Cosa fare in questi casi

Capita spesso in autunno e in inverno che i gatti vadano nel vano moto delle automobili alla ricerca di calore. Spesso però rimangono intrappolati da qualche parte nel cofano. Spesso Un vero e proprio pericolo per i mici che porta le persone a dover seguire alcune accortezze.

In questa situazione è possibile aprire il cofano e cercare di individuare dove l’animale si sia nascosto. Nel caso in cui troviate il gatto, è possibile chiamarlo con la speranza che il gatto ascolti ed esca di sua spontanea volontà.

Se ciò non accade, si può, prendere delicatamente il gatto e poggiarlo a terra. Nel peggiore dei casi, se il micio proprio non si smuove, potete spruzzare dell’acqua all’interno del vano motore e aspettare che il gatto scappi.

E’ opportuno ricordare che non tutti i gatti che si intrufolano nel motore di un’auto miagolano, quindi sarebbe opportuno, soprattutto se si vive in zone in cui sono presenti dei gatti randagi dare qualche colpetto sul cofano prima di partire, dare un’occhiata al motore e alle ruote anteriori dell’auto, dato che è da lì che il micio entra nel motore, e dare un colpo di clacson per far si che il micio scappi.