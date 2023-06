Chivasso senz'acqua, c'è una rottura in piazza Noè LE FOTO

Una Festa della Repubblica che certamente i chivassesi non dimenticheranno facilmente quella del 2023. Da quasi un'ora, infatti, una parte di Chivasso è senz'acqua.

Chivasso senz'acqua, c'è una rottura in piazza Noè

In piazza Carlo Noè si è verificata una rottura dell'acquedotto. Un danno ingente che ha costretto una buona parte della città a dover fare i conti con la mancanza dell'acqua. Un problema non indifferente che non tocca solo le abitazioni vicine a questa strada, ma anche quelle delle frazioni. Ora la popolazione chiede quando il servizio sarà ripristinato.

I soccorsi

Intanto in via Caduti per la Libertà, vista la quantità d'acqua già fuoriuscita, sono interventi gli agenti della polizia locale di Chivasso. Sono loro che hanno chiuso al traffico il tratto di via dove ci sono già diversi centimetri d'acqua.

Comunicata la situazione anche a Smat, è arrivato il personale per le verifiche del caso.

Stando alle prime informazioni, il danno sarebbe ingente così come i disagi che i cittadini vivranno in questo venerdì di festa.

La nota del Comune

