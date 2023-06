Chivasso senz'acqua, I VIDEO dei danni

Sono da poco passate le 7 di oggi, venerdì 2 giugno 2023, quando un danno all'acquedotto manda in tilt una parte di Chivasso.

Chivasso senz'acqua

Da un'ora molti cittadini chivassesi sono rimasti senz'acqua. La causa? Una rottura nell'acquedotto cittadino in piazza Carlo Noè. Un danno veramente enorme se si conta che in via Regis la strada è già "spaccata", che l'acqua ha raggiunto e superato i marciapiedi. Senza scordare naturalmente il disagio che vivono tutte quelle persone che dai propri rubinetti non vedono scendere nemmeno una goccia di acqua. Sarà una Festa della Repubblica certamente molto complicata per la città.