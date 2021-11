citta' metropolitana

Il sindaco Castello propone il nome del primo cittadino di Cavagnolo.

Il 19 dicembre i sindaci sono chiamati ad eleggere il consiglio metropolitano. Si tratta di una elezione di II livello.

Chivasso vuole candidare Andrea Gavazza al ruolo di consigliere metropolitano

A seconda del numero degli abitati il voto ha un peso specifico.

Nella passata elezione i nostri sindaci non avevano trovato una quadra. Risultato non erano riusciti a esprimere un loro rappresentante. Questa volta pare stiano lavorando a una candidatura unitaria.

A uscire fuori per primo è il sindaco di Chivasso Claudio Castello che lancia la candidatura di Andrea Gavazza, giovane sindaco di Cavagnolo. Di area Pd, molto legato a Gianna Pentenero, su Gavazza non dovrebbero esserci veti da parte degli altri «colleghi» di centro destra.

Ha i numeri e le capacità per poter svolgere bene questo ruolo, di rappresentare al meglio l’Area Omogenea 10.

E questo è importante viste le molteplici funzioni che riveste la Città Metropolitana che di fatto ha preso il posto della Provincia.