Cinghiali attraversano la tangenziale: ambulanza e 2 auto coinvolte nell'incidente

Brutto incidente nella tarda serata di ieri, venerdì 8 ottobre sulla tangenziale di Asti, all’altezza della Boana causato da un branco di cinghiali che ha attraversato la strada ad alto scorrimento. Come riporta LaNuovaProvincia.it

Gli animali sono sbucati dal guard rail e hanno occupato tutte le corsie nell’ attraversamento mentre sopraggiungeva un’ambulanza che stava trasportando un ferito.

Ambulanza e 3 auto coinvolte nello scontro

Il mezzo di soccorso è stato coinvolto nell’incidente insieme ad altre due autovetture che viaggiavano nello stesso tratto. Dalle prime fonti sembra che l’incidente non abbia aggravato le condizioni del ferito trasportato il quale è stato poco dopo preso in carico da un’altra ambulanza che ha terminato l’intervento di soccorso. Ferita nell’incidente anche un’altra persona.

I soccorsi

Sul posto una pattuglia della Polizia Stradale di Asti che ha lavorato per molte ore per fare i rilievi dell’incidente che ha coinvolto i tre mezzi e squadre dei Vigili del Fuoco per il soccorso iniziale alle persone e per la messa in sicurezza della tangenziale.