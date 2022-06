Coldiretti piange Gian Paolo Tonetti, morto in un tragico incidente stradale

Coldiretti Vercelli-Biella è in lutto per l’improvvisa scomparsa del presidente di sezione di Borgosesia Gian Paolo Tonetti, avvenuta ieri, martedì 21 giugno 2022, in un tragico incidente stradale, ed esprime il proprio cordoglio alla famiglia. Come riporta PrimaVercelli.it

Uno stimato apicoltore

Pur essendo molto giovane, non avendo ancora compiuto 38 anni, Gian Paolo è stato sempre molto attivo nella Federazione tanto da ricoprire, oltre che il ruolo di presidente di sezione, anche quello di consigliere e membro di giunta. Era inoltre un apicoltore oltre che uno stimato veterinario.

Il messaggio di cordoglio

“Esprimiamo, insieme a tutti i consiglieri della Federazione, i soci e il personale, il nostro più sincero cordoglio per questo grave lutto - commentano il Presidente di Coldiretti Vercelli-Biella Paolo Dellarole e il Direttore Francesca Toscani - Gian Paolo si è sempre fatto apprezzare non solo dai soci e dal personale di Coldiretti, ma da tutta la comunità Valsesiana. Presente in zona e molto disponibile era conosciutissimo in tutta la Valsesia. La sua morte improvvisa e prematura ci ha addolorati profondamente. In questo momento così triste il nostro pensiero va alla famiglia alla quale porgiamo le più sentite condoglianze ed esprimiamo tutta la nostra vicinanza”.