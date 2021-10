Colta da malore, donna muore al centro benessere

sul lago d'Orta

Per lei uniti i soccorsi.

Colta da malore, donna muore annegata al centro benessere. La vittima è una milanese. Per lei uniti i soccorsi.

Donna muore al centro benessere

E' morta annegata in una delle vasche del centro benessere. E' accaduto al centro di yoga e meditazione Mandali di Quarna Sopra, che si affaccia sul lago d'Orta, ieri sabato 9 ottobre 2021. La vittima, una donna milanese, è stata trovata dallo staff già priva di sensi.

Inutili i soccorsi

Immediata la chiamata al numero unico per le emergenze. I sanitari però, una volta giunti sul luogo, non hanno potuto far nulla per salvare la vita alla donna. Sul posto anche i carabinieri di Omegna che hanno avviato le indagini.