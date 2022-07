Colto da malore in azienda, sviene e batte la testa: morto operaio

Tragedia alla Dana Graziano di Rivoli: un operaio è morto nella giornata di oggi, giovedì 21 luglio 2022, dopo essere stato colto da malore. Come riporta PrimaTorino.it

Colto da malore in azienda, muore operaio

Tragedia in un'azienda di Rivoli, dove un operaio è morto dopo essere stato colto da malore. A darne notizia è la FIOM-CGIL:

"La FIOM-CGIL rende noto che oggi giovedì 21 luglio 2022 un operaio della Dana Graziano è morto mentre stava lavorando. Le dinamiche non sono ancora chiare, sembrerebbe sia svenuto per un malore e abbia battuto la testa con violenza. I lavoratori hanno abbandonato la fabbrica per il forte shock e per rispetto dello stesso collega. Per domani sono state dichiarate otto ore di sciopero con presidio ai cancelli della fabbrica", scrive il sindacato in una nota.

Edi Lazzi segretario generale della FIOM CGIL di Torino dichiara: "Spetterà agli organi preposti fare chiarezza su questo tragico incidente sul lavoro. Dalle prime notizie che siamo riusciti ad avere il lavoratore potrebbe essersi sentito improvvisamente male, ma non sappiamo ancora i motivi che hanno provocato il mancamento. Certo che il caldo di questi giorni non aiuta. Sono tanti i nostri delegati che stanno segnalando malori in fabbrica dovuti appunto al caldo intenso di queste settimane. È necessario intervenire nei luoghi di lavoro per garantire pause aggiuntive, diminuire i ritmi produttivi e assicurare la corretta idratazione delle lavoratrici e dei lavoratori. Noi lo stiamo facendo, purtroppo non sempre le aziende sono disposte ad ascoltare e prendere i giusti provvedimenti".

Sul posto, per far luce sulla vicenda, sono intervenuti i carabinieri della stazione cittadina e gli ispettori dello Spresal dell'Asl To3. La vittima aveva circa 60 anni.