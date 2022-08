Con la Vespa nella roggia, la famiglia cerca il giovane che lo ha aiutato: "Senza di te sarebbe potuta andare peggio"

Venerdì scorso un giovane residente nella Collina chivassese è stato vittima di un terribile incidente lungo la provinciale che da Lamporo porta a Livorno Ferraris.

Nella tarda mattina di venerdì 12 agosto 2022, un uomo di 28 anni è finito con la Vespa 200 in un canale a Livorno Ferraris. Si tratta di Luca M., residente nella Collina Chivassese, e molto conosciuto nell'intero territorio.

Importantissimi sono stati i soccorsi così come l'intervento di un giovane che si è fermato per prestargli soccorso.

La famiglia attraverso i social cerca proprio questo uomo perché, senza il suo intervento, le cose sarebbero potute andare peggio.

E così i cari del giovane vittime dell'incidente scrivono:

Ciao a tutti, non solo solita fare post ma questa volta è per una questione importante.

Venerdì 12 agosto, mio fratello Luca, percorrendo la strada che porta da Lamporo a Livorno Ferraris con la sua Vespa, ha avuto un incidente finendo nella roggia che costeggia la strada.

La signora che ha chiamato i soccorsi ci ha detto che ha fermato delle macchine o comunque qualcuno che potesse aiutarla ad entrare nella roggia per prestare soccorso.

Ci ha detto che un ragazzo si è fermato ed è entrato nella roggia, mantenendo la testa di Luca fuori dall'acqua, volevamo rintracciarlo e ringraziarlo perché senza questa accortezza non so cosa avremmo fatto o molto probabilmente la situazione sarebbe stata ben più grave.

Quindi questo è un appello per trovare il ragazzo che la mattina del 12 agosto, presumibilmente tra le 9:30 e le 10:00, stesse percorrendo la strada per Livorno Ferraris e che si è fermato ad aiutare mio fratello, mettendosi a bagno e sorreggendogli la testa sino all'arrivo dei soccorsi.

Ci teniamo a ringraziarti di persona per quello che hai fatto.

Per favore aiutateci a trovarlo!