Con lo scooter si schianta contro l’auto della collega

Un uomo di circa 50 anni residente a Castiglione si schianta contro un’auto guidata dalla sua collega. L’incidente è avvenuto a Gassino e l’impatto, secondo la dinamica, è stato inevitabile.

Si schianta contro l’auto della collega

Incidente stradale, intorno alle 12,30 di oggi – martedì 18 agosto 2020 – in strada Circonvallazione a Gassino. Due colleghi di lavoro si stavano recando a pranzo a bordo dei rispettivi mezzi e percorrevano la strada in direzione San Mauro: entrambi lungo la stessa carreggiata stradale. A un certo punto, però, il primo dei due veicoli – una Fiat Panda – ha improvvisamente rallentato, e per l’uomo che seguiva (in sella a uno scooter) non c’è stato il sufficiente spazio per frenare la corsa del mezzo. Lo schianto contro il posteriore dell’utilitaria è stato inevitabile e l’uomo è rovinato a terra.

LEGGI LA DINAMICA SU PRIMASETTIMO.IT