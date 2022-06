Controlli della polizia, cinque locali multati

Mercoledì sera, agenti del Commissariato Barriera Nizza, insieme a personale della Polizia Municipale Sezione 8 San Salvario, hanno controllato diversi esercizi pubblici del quartiere San Salvario a Torino.

Controlli della polizia

Nel corso dell’attività, è stata riscontrata e contestata l’apertura abusiva di attività di somministrazione in un’abitazione di via Nizza dove sono state identificate sei persone presenti all’interno. La polizia municipale ha emesso sanzioni per 4000 euro.

Vendeva alcolici dopo le 24

Sempre in via Nizza sono stati invece sanzionati altri due esercizi commerciali. In un minimarket sono state rilevate diverse violazioni amministrative, motivo per il quale la polizia municipale ha provveduto a sanzionare l’attività per 5200 euro. Oltre 6600 euro di sanzione sono scattati per un esercizio di vicinato che vendeva alcolici dopo le ore 24. Per la stessa e identica ragione e per pari importo ha ricevuto lo stesso provvedimento anche un bar ubicato in via Madama Cristina.

Violazioni amministrative

Nel corso dell’attività sono stati anche controllati una gastronomia di via Berthollet e un ristorante di via Baretti. In entrambi i casi venivano riscontrate diverse violazioni amministrative. Nel primo caso l’esercizio è stato sanzionato per 5400 euro, nel secondo per 8200.