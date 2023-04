Convegno sulla Chivasso-Asti, fra presente passato e futuro

Si terrà sabato 15 aprile, dalle 9 alle 13, presso la sala consiliare di Palazzo Santa Chiara, a Chivasso, il convegno «Chivasso - Asti: la Ferrovia è sviluppo. Passato, presente e futuro» organizzato dal Comune di Chivasso con il patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte.

Un tema più che mai di attualità.

Un tema più che mai di attualità quello del ripristino delle linee ferroviarie sospese, in un'ottica di sostenibilità ambientale, come richiesto dall'agenda politica legata al rilancio del treno come mezzo a basso impatto ambientale, calata nel contesto chivassese, da sempre snodo regionale importante per il trasporto su rotaia. Nella mattinata di incontro si affronteranno i temi legati al possibile rilancio dell'utilizzo per trasporto passeggeri di questa antica linea ferroviaria, che da due anni è stata oggetto di ripristino grazie all'opera della Fondazione FS che l'ha inserita in un circuito nazionale di linee ad interesse storico/turistico. Un momento di approfondimento quindi, per andare oltre la pur lodevole intuizione di utilizzo della linea per fini turistici, con importanti testimonianze di ospiti autorevoli.

Il programma

Alle 9.15 introduzione e moderazione a cura di un esponente del circolo «La nostra Collina», e a seguire saluto da parte del sindaco Claudio Castello e comunicazioni dell’assessore all’ambiente Fabrizio Debernardi. Alle 10 la parola a Giovanni Currado dell’Agenzia mobilità piemontese, bacino sud est, e alle 10.30 al tecnico dei trasporti Massimo Veneroni. A seguire interventi di Pasquale Mazza, consigliere delegato ai trasporti della Città Metropolitana di Torino, e del consigliere regionale Gianluca Gavazza. Alle 12, conclusioni a cura di Fulvio Bellora, presidente del CoMIS.

Sono stati invitati tutti i sindaci dei Comuni interessati dal passaggio della linea ferroviaria Chivasso - Asti.

Si tratta quindi di un appuntamento molto importante che sicuramente avrà una grande eco.