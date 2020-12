Coronavirus, +1084 positivi ma crescono anche i tamponi processati

Coronavirus, i nuovi positivi tornano sopra quota mille, ma crescono i tamponi processati. E’ questa la situazione di oggi, mercoledì 30 dicembre 2020.

Coronavirus, i contagiati

Torna sopra quota mille il numero dei nuovi positivi, ma contestualmente cresce anche il numero dei tamponi processati nel corso della giornata. Continuano inoltre a calare i ricoveri. E’ quanto emerge dal bollettino dell’unità di crisi regionale di oggi, mercoledì 30 dicembre 2020.

I contagi

Sono 1084 i nuovi contagi (di cui 215 dopo test antigenico), pari al 5,8 % dei 18.613 tamponi eseguiti, di cui 9.646 antigenici. Dei 1084 nuovi casi, gli asintomatici sono 524 , pari al 48,3 %. I ricoverati in terapia intensiva sono 192 (- 4 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2957 (-72 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 27.909. I tamponi diagnostici finora processati sono 1.998.440 (+ 18.613 rispetto a ieri), di cui 914.838 risultati negativi.

I decessi

Sono 33 i decessi, di cui 4 verificatisi oggi. Il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid. Il numero dei morti in Piemonte dall’inizio dell’emergenza ha dunque raggiunto quota 7893.

I guariti

Il numero dei nuovi guariti è stato di 2239, che portano il totale dall’inizio della pandemia a 161.038.