Coronavirus, 1123 contagiati in più in Piemonte

Coronavirus, i dati di oggi

Continuano ad aumentare i contagi per il Coronavirus in Piemonte. Una tendenza, purtroppo, confermata anche dal bollettino di oggi, domenica 18 ottobre 2020, diffuso dall’Unità di Crisi regionale.

I guariti

Sono stati 62 i nuovi guariti di giornata, che portano il numero totale delle persone che hanno superato il Coronavirus in Piemonte a 29.308. Altri 651 sono “in via di guarigione”.

I contagi

E’ stato registrato un numero di nuovi contagi pari a 1123, di cui 687 (61%) asintomatici. I ricoverati in terapia intensiva sono 55 (+4 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 780 (+79 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 8998. I tamponi diagnostici finora processati sono 859.206 (+9721 rispetto a ieri),di cui 455.553 risultati negativi. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 43.990.

I decessi

Il totale delle vittime in Piemonte è arrivato a 4198.