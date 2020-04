Coronavirus, 21 medici volontari in arrivo negli ospedali piemontesi

In arrivo oggi, giovedì 2 aprile alle 16 presso l’aeroporto di Caselle i primi 21 medici volontari di rinforzo per gli ospedali piemontesi accompagnati dal ministro Boccia per combattere l’emergenza causata dal Coronavirus.

Coronavirus, i primi 21 medici volontari

Oggi, giovedì 2 aprile alle ore 16 il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il sindaco di Torino Chiara Appendino e il prefetto di Torino Claudio Palomba accoglieranno all’Aeroporto di Torino Caselle il primo contingente di 21 medici volontari che il Governo ha messo a disposizione degli ospedali del territorio per combattere l’emergenza causata dal Coronavirus. Saranno accompagnati personalmente dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia.

Saranno subito attivi

Ad accoglierli per organizzare l’immediata operatività della squadra saranno presenti anche l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi e il commissario straordinario per il Covid-19 in Piemonte Vincenzo Coccolo.

Coronavirus, quasi 10 mila positivi in Piemonte

Sono 9.918 le persone finora risultate positive al “Coronavirus Covid-19” in Piemonte: 1.384 in provincia di Alessandria, 477 in provincia di Asti, 513 in provincia di Biella, 789 in provincia di Cuneo, 861 in provincia di Novara, 4.751 in provincia di Torino, 512 in provincia di Vercelli, 419 nel Verbano-Cusio-Ossola, 95 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 117 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 456.

