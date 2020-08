Coronavirus, 31.711 i contagiati in Piemonte  (+13 rispetto a ieri)

I pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 26.136 (+9 rispetto a ieri). Altri 631 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

Coronavirus

Anche oggi, lunedì 3 agosto 2020, l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato il bollettino relativo all’Emergenza Coronavirus. I pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 26.136 (+9 rispetto a ieri). Altri 631 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

I decessi

Sono 2 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati, ma nessuno nella giornata di oggi. Il totale dei morti diventa 4131.

I contagi

Dall’inizio dell’Emergenza sono 31.711 i contagiati (+13 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 5 (come ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono95 (come ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 713. I tamponi diagnostici finora processati sono 504.973, di cui 277.506 risultati negativi.