Coronavirus, dipendente della Pirelli di Settimo positivo

Un dipendente della Pirelli di Settimo Torinese, lo stabilimento di via Brescia, è risultato positivo al Coronavirus come spiegano i colleghi di PrimaSettimo.it.

Dipendente Pirelli positivo al Covid-19

E’ di ieri, martedì 10 marzo 2020, la notizia di un ulteriore caso positivo al Coronavirus Covid-19 sul territorio di Settimo Torinese. La conferma arriva dalla Pirelli, multinazionale che proprio in via Brescia vede attivo uno dei poli produttivi più importanti.

La nota ufficiale

Nella nota si legge:

Pirelli comunica che è stata informata dai familiari, ricevendo conferma dalle Autorità sanitarie, che un dipendente della fabbrica di Settimo Torinese è risultato positivo al Covid-19. A tutela degli altri dipendenti, Pirelli ha adottato tutte le misure precauzionali previste nel rispetto delle raccomandazioni e prescrizioni dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri sin qui emessi. Stante questa situazione, la società ha ritenuto di rallentare la produzione con una progressiva ripresa nelle prossime giornate. Ciò consentirà di avere in fabbrica un numero molto ridotto di persone per garantire condizioni sanitarie di massima sicurezza. Nel frattempo si procederà a cura di Pirelli alla completa sanificazione dello stabilimento e delle aree di lavoro. Le forniture ai clienti saranno comunque garantite ricorrendo anche agli stock disponibili.

Il dipendente positivo

Secondo quanto si apprende il dipendente avrebbe accusato sintomi influenzali mentre si trovava a casa nella serata di ieri, lunedì 9 marzo. Seguendo tutto l’iter previsto in questo momento di allerta si sarebbe messo in contatto con le autorità sanitarie che hanno attivato la procedura nei suoi confronti. Al momento non si conoscono dettagli sulle sue condizioni.