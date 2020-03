Coronavirus, oggi, domenica 1 marzo, saranno celebrate le Messe. A farlo sapere la Conferenza Episcopale Piemontese.

Coronavirus, domenica 1 marzo saranno celebrate le Messe

La Conferenza Episcopale Piemontese fa sapere che: «Sentito il Presidente della Regione Piemonte e il Prefetto Moderatore, Mons. Cesare Nosiglia, Presidente CEP, e i Vescovi piemontesi comunicano che domenica 1° marzo 2020, in conformità con la circolare che verrà emanata più tardi, potranno essere celebrate tutte le Messe festive nelle diocesi del Piemonte, rispettando le precauzioni già indicate in precedenza».

La decisione

La decisione in conseguenza all’incontro del Governo di oggi, sabato 29 febbraio.

“Si ritorna gradualmente alla normalità. Seppur con una serie di indicazioni operative che saranno rese note nelle prossime ore dal Governo nazionale, da lunedì riaprono musei, cinema, piscine, attività sportive e possono nuovamente svolgersi eventi e manifestazioni.

Per le scuole il Piemonte ha adottato una misura autonoma di concerto con l’Ufficio scolastico regionale e dopo aver sentito anche il Presidente del Consiglio e il Ministro della Salute: lunedì e martedì riapriranno gli edifici scolastici al personale per consentire l’organizzazione delle attività e l’igienizzazione delle aule e degli ambienti scolastici. Da mercoledì riprenderanno regolarmente anche le lezioni” precisano dalla Regione.

