Coronavirus, i guariti in Piemonte sono 22.894 (+139 rispetto a ieri)

Coronavirus, guariti e in via di guarigione

Oggi, mercoledì 17 giugno 2020, giungono i dati relativi all’Emergenza Coronavirus in Piemonte. Il numero complessivo dei guariti ha raggiunto quota 22.894 (+139 rispetto a ieri). Altri 1826 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

I decessi

Sono 8 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati oggi. Il totale di deceduti risultati positivi al virus è 4026 , così suddivisi su base provinciale: 663 Alessandria, 250 Asti, 208 Biella, 392 Cuneo, 350 Novara, 1.776 Torino, 217 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 38 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

I contagi

Cresce il numero dei contagi. Ne sono stati registrati 41 in più rispetto a ieri. Il numero complessivo dall’inizio dell’emergenza è ora 31131. I ricoverati in terapia intensiva sono 25 (-3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 448 (-24 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1912. I tamponi diagnostici finora processati sono 377.165, di cui 207.334 risultati negativi.