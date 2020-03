Emergenza Coronavirus: il Settore Tecnico sospende le attività didattiche fino a data da destinarsi. Con il Comunicato, la Figc sono state stoppate le lezioni sia nei corsi territoriali che in quelli centrali, a Coverciano.

Coronavirus, la Figc sospende le attività del Settore Tecnico

Tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 e viste le indicazioni ricevute dal Governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, il Settore Tecnico della FIGC ha stabilito con un apposito Comunicato Ufficiale di sospendere – fino a data da destinarsi – tutte le attività didattiche, sia quelle che dovevano svolgersi territorialmente, su base regionale, che quelle centrali, in programma al Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Il test di ingresso si farà

L’unica attività prevista sarà il test d’ingresso per poter partecipare al prossimo corso per Preparatore atletico: la prova d’ammissione – che si terrà a Coverciano da lunedì 9 a mercoledì 11 marzo – si svolgerà in forma orale con tutte le dovute e necessarie accortezze igienico-sanitarie.