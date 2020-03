Coronavirus, oggi il Governo decide sulle misure cautelative e riapertura scuole

Coronavirus, la Regione Piemonte fa il punto sulla situazione attuale mentre oggi è attesa la decisione del Governo sulle misure cautelative anti-contagio. Come riporta PrimaCanavese

Coronavirus, si attende la decisione del Governo

L’ordinanza della Regione Piemonte con le misure di contenimento in scadenza oggi, sabato 29 febbraio sarà valida fino a domani, domenica 1 marzo per recepimento del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sulle misure successive a tale data si attende la decisione del Governo che va nella direzione di una ordinanza unica e armonizzata il più possibile.

Verso il ritorno alla normalità?

Il Piemonte auspica, se possibile, un graduale ritorno alla normalità a partire dalla prossima settimana. Lunedì mattina intanto è stato convocato un incontro in Regione con le categorie produttive per istituire una cabina di regia sulle criticità provocate dalla situazione. Il presidente regionale Alberto Cirio si affida alla decisione dello Stato. Ieri, venerdì 28 febbraio infatti Cirio ha esaminato attentamente la situazione: “Avremmo voluto rientrare gradualmente alla normalità ma non possiamo più ignorare che il problema non è solo piemontese o italiano, ma dell’Europa visto che ha chiuso anche il Salone di Ginevra…”. Insomma, emerge cautela dalle parole e si attende la decisione del Governo.

Politecnico e Università di Torino hanno già deciso autonomamente che prima del 9 marzo non riapriranno.

