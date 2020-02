Coronavirus, scuola chiuse: Chivasso chiude anche l’asilo nido

Coronavirus, scuola chiuse in tutto il Piemonte. La comunicazione ufficiale della Regione Piemonte alle 15.45 di oggi, domenica 23 febbraio 2020.

Chiusura scuole e agenzie formative. Il presidente della Regione, insieme al Prefetto di Torino e all’assessore regionale alla Sanità, anticipa che verranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado in tutto il Piemonte e che saranno anche sospese le attività didattiche delle agenzie formative. Dunque non solo le università bloccano esami e attività.

Sempre la Regione Piemonte, attraverso il suo sito istituzionale rende noto che si sta andando verso la sospensione di eventi musicali e sportivi. Il presidente della Regione anticipa che tra le misure contenute nell’ordinanza che si sta mettendo a punto con il ministero della Salute e che verrà emanata nelle prossime ore figura la sospensione dii ogni evento ludico, sportivo e musicale che prevede un assembramento di persone in luogo chiuso o aperto.

Il Comune di Chivasso ha appena comunicato che da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio le lezioni saranno sospese nei nidi, scuole dell’infanzia, primaria e medie della città. Per quanto concerne le scuole superiori, il Comune precisa che è compito di Città Metropolitana prevederne la chiusura. Intanto sono state cancellate tutte le manifestazioni, tranne il Carnevalone che è stato rinviato a data da destinarsi: la data più probabile è quella di domenica 15 marzo con le stesse modalità.

In Piemonte sono già sei le persone contagiate dal Coronavirus. Lo conferma il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio con una nota:

Il presidente della Regione dichiara che i casi accertati di Coronavirus in Piemonte sono diventati sei: tre nella provincia di Cuneo e tre nella provincia di Torino. I casi nel Cuneese riguardano cittadini cinesi arrivati dalla Cina il 19 febbraio, quelli del Torinese sono cittadini italiani. Sono in corso analisi e verifiche per individuare e isolare il ceppo del contagio.