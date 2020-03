Coronavirus, sono 320 le persone positive in Piemonte

Coronavirus, sono salite a 320 le persone positive in Piemonte.Tra queste 214 sono ricoverate in ospedale. Sono questi i dati riportati alle 12.30 di oggi, domenica 8 marzo.

Coronavirus

Sono attualmente 320 le persone positive al Coronavirus in Piemonte. 214 sono ricoverate in ospedale e di queste 38 si trovano attualmente in terapia intensiva e 176 in altri reparti. Poi, 63 persone sono in isolamento domiciliare fiduciario. Cinque sono i deceduti.

I tamponi

Ad oggi, domenica, 8 marzo, sono stati eseguiti in Piemonte 1511 tamponi di cui 1009 sono risultati negativi. Continua la raccolta dei dati epidemiologici ed un aggiornamento dettagliato a livello provinciale è previsto per la serata di oggi, domenica 8 marzo.

I dati dei contagiati è in costante crescita e solo 24 ore fa i dati erano i seguenti:

I pazienti ricoverati in ospedali alle 11.30 di ieri, sabato 7 marzo, erano 118, di cui 36 in terapia intensiva: 7 ad Asti, 6 a Vercelli, 6 a Tortona, 4 al Giovanni Bosco, 4 al San Luigi, 3 alle Molinette, 1 al Alessandria, 1 al Maria Vittoria, 1 a Biella, 1 al Martini, 1 a Cuneo, 1 al Mauriziano. Altre 52 persone sono in isolamento domiciliare. Cinque i decessi.

Poche ore dopo, alle 14, il dato era già aumentato: i pazienti ricoverati in ospedali sono 148, di cui 38 in terapia intensiva. Altre 54 persone sono in isolamento domiciliare. Cinque i decessi.

Alle 11.30 di ieri i tamponi eseguiti complessivamente in Piemonte erano 918, 644 dei quali risultati negativi. Alle 14, invece, 1046 i tamponi eseguiti, 713 dei quali risultati negativi.