Coronavirus, studenti a scuola da mercoledì 4 marzo

La Regione Piemonte ha confermato la propria proposta di riaprire le scuole da Mercoledì previo una attività di pulizia straordinaria da effettuarsi nei giorni di lunedì e martedì. Il provvedimento si è reso necessario per il Coronavirus.

Coronavirus

“La Regione Piemonte ha confermato la propria proposta di riaprire le scuole da mercoledì previo una attività di pulizia straordinaria da effettuarsi nei giorni di lunedì e martedì. Il provvedimento si è reso necessario per il Coronavirus. Si è conclusa poco fa (ore 17 del 29 febbraio) la videoconferenza tra le Regione ed il Governo centrale, l’atteso Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che dispone le nuove decisioni, giungerà (si spera) entro domani. Attendiamo fiduciosi, come sempre ogni novità sarà prontamente comunicata”. E’ questo il messaggio che stanno diffondendo i sindaci dei singoli Comuni per informare le famiglie su quanto deciso durante la conferenza che si è svolta nel pomeriggio di oggi, sabato 29 febbraio.

La Regione

“Si ritorna gradualmente alla normalità. Seppur con una serie di indicazioni operative che saranno rese note nelle prossime ore dal Governo nazionale, da lunedì riaprono musei, cinema, piscine, attività sportive e possono nuovamente svolgersi eventi e manifestazioni.

Per le scuole il Piemonte ha adottato una misura autonoma di concerto con l’Ufficio scolastico regionale e dopo aver sentito anche il Presidente del Consiglio e il Ministro della Salute: lunedì e martedì riapriranno gli edifici scolastici al personale per consentire l’organizzazione delle attività e l’igienizzazione delle aule e degli ambienti scolastici. Da mercoledì riprenderanno regolarmente anche le lezioni” precisano dalla Regione.

Il commento del Premier

“Abbiamo adesso concluso la riunione, domani mattina pubblicheremo il nuovo Dpcm in pieno raccordo con le valutazioni dei governatori. C’è un clima di grande collaborazione”, ha detto il premier Giuseppe Conte poco fa.

Le restrizioni

Le restrizioni attualmente in vigore in Piemonte saranno prorogate invece fino a domani, in linea con quanto previsto dal decreto nazionale, valido fino al 1 marzo.

Fanno eccezione i luna park che potranno aprire già da oggi, sabato 29 febbraio.

Anche le Sante Messe potranno essere nuovamente celebrate già a partire da oggi, ma con un numero più contenuto di persone per evitare assembramenti.

Il nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo domani, domenica 1 Marzo.

