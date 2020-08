Coronavirus, tra guariti e nuovi contagi

Oggi, domenica 9 agosto 2020 I guariti hanno raggiunto quota 26272, 13 in più rispetto a ieri. Aumentano anche i contagi: sono 38 in più rispetto a ieri.

Coronavirus i guariti

Nel bollettino riguardante l’emergenza Covid che anche oggi, domenica 9 agosto 2020, l’Unità di Crisi ha diffuso, si vede in maniera evidente lo stato della situazione. I guariti hanno raggiunto quota 26272, 13 in più rispetto a ieri, così suddivisi su base provinciale: 3244 (+2) Alessandria, 1584 (+1) Asti, 845 (+0) Biella, 2467 (+2) Cuneo, 2368 (+0) Novara, 13.518 (+6) Torino, 1109 (+2) Vercelli, 964 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 173 (+0) provenienti da altre regioni.mentre ci sono altre 638 “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

Decessi

L’aspetto positivo della giornata è che per la seconda volta consecutiva non sono stati registrati decessi. Il totale dei morti dall’inizio dell’emergenza resta di 4136.

Contagi in aumento

Registrati 38 contagi in più, la maggior parte asintomatici. Il totale è ora di 31868. I ricoverati in terapia intensiva sono 3 (come ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 85 (-2rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 734. I tamponi diagnostici finora processati sono 521.071, di cui 286.612 risultati negativi.